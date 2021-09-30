Примусова вакцинація в Україні: кого звільнять від роботи без COVID-сертифікату

Професії від яких будуть відстороняти без сертифіката вакцинації. Колаж: "Сьогодні"

МОЗ затвердило перелік професій, яким обов'язково треба мати щеплення від Covid-19. Без щеплень їх не пускатимуть на роботу.

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу.

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За його словами, в наказі чітко визначено перелік професій, це:

всі педагоги;

працівники центральних органів виконавчої влади (міністерств, їх структурних підрозділів на місцях і місцеві державні адміністрації).

"В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від закладів – дошкільні, школи, профтехучилища чи вузи. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій – обласні, міські і районні", – заявив Ляшко.

За його словами, ці категорії будуть допускати до роботи в разі, якщо є два щеплення.

"Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу, або не вакцинуєшся і не приходиш на роботу"", – додав міністр.

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Невакциновані працівники будуть відсторонятись від роботи на період дії карантину без збереження плати, але збереженням місця роботи.

Поліція почне перевіряти COVID-сертифікати

Раніше ми повідомляли, що Національна поліція і Мінціфри розробили спеціальне програмне забезпечення для поліції, щоб вони могли швидко перевіряти COVID-сертифікати в "Дія" або сканувати паперові документи. Перевірка здійснюватиметься за допомогою поліцейського планшета.

"Кожен сертифікат та довідка має QR-код, який підтверджує достовірність медичного документа. І компетентні органи мають право перевіряти їхню чинність – це Держпродспоживслужба, органи місцевої влади тощо. І Національна поліція також є в цьому списку, хоча й не визначена відповідальною в цьому процесі", – сказав Ігор Клименко.

Тому фахівці Нацполіції спільно з Міністерством цифрової трансформації розробили програмне забезпечення для поліцейських планшетів. Це дозволить правоохоронцям швидко і безперебійно перевірити сертифікат в "Дія" або сканувати для перевірки паперовий його варіант.

Клименко також додав, що перевірка COVID-сертифікату буде схожа на те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

те, як зараз перевіряють водійські посвідчення.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. З того часу в країні діють нові обмеження, зокрема:

заборонені масові заходи за участю понад 1 особи на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.