Принудительная вакцинация в Украине: кого отстранят от работы без COVID-сертификата

Профессии от которых будут отстранять без сертификата вакцинации. Коллаж: "Сегодня"

Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от Covid-19. Без прививок их не будут пускать на работу.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

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По его словам, в приказе четко определен перечень профессий, это:

все педагоги;

работники центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на месяцах и местные государственные администрации).

"В приказе четко определен перечень профессий. Это все педагоги, независимо от заведений – дошкольные, школы, профтехучилища или вузы. Также это работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах. И работники местных государственных администраций – областные, городские и районные", – заявил Ляшко.

По его словам, эти категории будут допускать к работе в случае, если есть две прививки.

"Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу", – добавил министр.

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Невакцинированные работники будут отстраняться от работы на период действия карантина без сохранения платы, но сохранением места работы.

Полиция начнет проверять COVID-сертификаты

Ранее мы сообщали, что Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе",– сказал Игорь Клименко.

Поэтому специалисты Нацполиции совместно с Министерством цифровой трансформации разработали программное обеспечение для полицейских планшетов. Это позволит правоохранителям быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дія" или сканировать для проверки бумажный его вариант.

Клименко также добавил, что проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.