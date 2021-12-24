Чи продовжуватиме бустерна доза вакцини дію COVID-сертифікату? У МОЗ відповіли

Головний санлікар Ігор Кузін (на фото) говорить, що бустрена вакцинація повинна продовжувати дію сертифікатів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вакцинація від коронавірусу бустерною дозою продовжуватиме дію COVID-сертифікату. Однак зараз невідомо, яким саме буде цей механізм.

Про таке заявив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, зараз тривають дискусії щодо терміну, через який має бути введений "бустер" – через 6 місяців, 28 днів або через три місяці. Скоро буде фінальна позиція з цього питання.

На скільки бустерна доза продовжить дію COVID-сертифікату

Як пояснив Кузін, ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, має продовжувати термін дії сертифікату.

"Це зараз предмет перемовин, яким чином це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза має продовжувати дію сертифіката", – сказав він.

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Однак, терміни поки обговорюються.

Третя доза не продовжує сертифікат

При цьому в разі введення додаткової (третьої) дози вакцини пацієнтам з імунокомпрометованими станами, сертифікат не продовжується.

"Чому це важливо? Наприклад, людина має важкий імунний стан, тобто імунна система працює погано, людина постійно приймає ліки, або після трансплантації, коли їй показані такі ліки. Третя, додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не є доцільним продовжувати, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлений в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень. Якщо було заявлено на рівні 90%, то по суті цією третьою дозою ми лише досягаємо цих 90%", – пояснив Кузін.

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