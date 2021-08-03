Версия на русском
$ 26,84
31,9

В Україні стало прохолодніше: де буде найкомфортніше 3 серпня (карта)

3 серпня, 06:15

Юлія Безпечна

У Києві у вівторок буде все ще досить спекотно, однак набагато комфортніше, ніж напередодні

Погода у вівторок буде достатньо комфортною, але грози поки не підуть / колаж "Сьогодні"

У вівторок, 3 серпня, як і обіцяли синоптики, спека почне спадати, а грози дещо змістяться на схід та на півночі і частково заході України запанує комфортна суха погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві у вівторок буде досить спекотно, та все ж набагато комфортніше, ніж напередодні. У столиці обіцяють до 27 градусів і без опадів.

Погода в регіонах

Сьогодні справжня спека збережеться тільки на сході, а найкомфортніша температура як і раніше у західних областях.

Реклама

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. Найвірогідніший для України – посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні виявилися знеструмленими 529 населених пунктів, найбільше у Львівській області – майже 300. Читайте також докладніше, що днями наробила негода в Україні.

Новини на цю ж тему:
погода прогноз погоди грози Укргідрометцентр

Реклама