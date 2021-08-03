В Україні стало прохолодніше: де буде найкомфортніше 3 серпня (карта)

У Києві у вівторок буде все ще досить спекотно, однак набагато комфортніше, ніж напередодні

Погода у вівторок буде достатньо комфортною, але грози поки не підуть / колаж "Сьогодні"

У вівторок, 3 серпня, як і обіцяли синоптики, спека почне спадати, а грози дещо змістяться на схід та на півночі і частково заході України запанує комфортна суха погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В Києві у вівторок буде досить спекотно, та все ж набагато комфортніше, ніж напередодні. У столиці обіцяють до 27 градусів і без опадів.

Погода в регіонах

Сьогодні справжня спека збережеться тільки на сході, а найкомфортніша температура як і раніше у західних областях.

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На півночі обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях вівторок пройде без опадів, а в Сумській прогнозують грози.

обіцяють температуру близько 25-27 градусів. У Чернігівській, Київській і Житомирській областях вівторок пройде без опадів, а в Сумській прогнозують грози. На заході заливатиме тільки три області – Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. В іншій частині регіону буде сухо і сонячно. Температура в середньому становитиме 23-25 градусів, а на Закарпатті буде трохи вищою – до +26.

заливатиме тільки три області – Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. В іншій частині регіону буде сухо і сонячно. Температура в середньому становитиме 23-25 градусів, а на Закарпатті буде трохи вищою – до +26. У центрі прогнозують опади у Кіровоградській, Полтавській і Дніпропетровській областях, а в Черкаській буде сухо. Температура в середньому становитиме 26-28 градусів.

На сході у вівторок у всіх областях обіцяють грози. Водночас в Луганській знову буде дуже спекотно – до 35 градусів. У Донецькій області температура опуститься до +31, а в Харківській – до 29 градусів.

у вівторок у всіх областях обіцяють грози. Водночас в Луганській знову буде дуже спекотно – до 35 градусів. У Донецькій області температура опуститься до +31, а в Харківській – до 29 градусів. На півдні опадів не обіцяють тільки в Одеській області та Криму. Температура в Одесі – 29-31 градус, у Сімферополі – 31-33. У Миколаївській та Херсонській областях прогнозують грози та 29-31 градус.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода у світі. Найвірогідніший для України – посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні виявилися знеструмленими 529 населених пунктів, найбільше у Львівській області – майже 300. Читайте також докладніше, що днями наробила негода в Україні.