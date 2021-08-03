Версія українською
$ 26,84
31,9

В Украине стало прохладней: где будет комфортнее всего 3 августа (карта)

3 августа, 06:15

Юлия Безпечная

В Киеве во вторник будет все еще достаточно жарко, но все-таки намного комфортней, чем накануне

Погода во вторник будет достаточно комфортной, но грозы пока не уйдут / коллаж "Сегодня"

Во вторник, 3 августа, как и обещали синоптики, жара начнет спадать, а грозы немного сместятся на восток и на севере и частично западе Украины воцарится комфортная сухая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В Киеве во вторник будет достаточно жарко, но все-таки намного комфортней, чем накануне. В столице обещают до 27 градусов и без осадков.

Погода в регионах

Сегодня настоящая жара сохранится только на востоке, а самая комфортная температура по-прежнему в западных областях.

Реклама

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине оказались обесточенными 529 населенных пунктов, больше всего во Львовской области – почти 300. Читайте также подробнее, что на днях натворила непогода в Украине.

Новости на эту же тему:
погода прогноз погоды грозы Укргидрометцентр

Реклама