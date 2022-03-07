Проросійський політолог Юрій Дудкін агітує за українську армію (відео)

Дудкін сказав, що шкодує, що раніше працював на користь РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Проросійський політолог Юрій Дудкін прозрів та агітує за українську армію. Раніше він перебував під слідством за звинуваченням у держзраді.

Відео з підтримкою ЗСУ він опублікував на своєму акаунті в Facebook.

Реклама

Деталі

"Я звертаюся до всіх українців. Захищайте свою землю від агресії Росії! Я звертаюся до всіх росіян, які прийшли з війною в мою країну. Ідіть додому, якщо хочете жити! Я звертаюся до всіх росіян, які знаходяться в Росії. Виходьте на вулиці! Міняйте владу заради майбутнього ваших дітей! Я дякую міжнародним партнерам України за надане озброєння, яке врятувало багато життів військових і цивільних людей", — написав Дудкін під відео.

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

Реклама

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

Читайте також