"Противник тікає або здається": Арестович заявив про переломний момент у війні

Арештович присоромив путінську орду. Колаж "Сьогодні"

Більшість російської армії настільки деморалізована, що солдати тікають до РФ чи здаються у полон. Військове керівництво окупантів дійшло до крайнього заходу – у бій кидають необстріляних курсантів. Про це заявив на брифінгу радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Противник учора зробив спробу висунутись у бік Миколаєва і в районі Баштанівки по ньому було завдано потужного повітряного удару і втратив багато людей, техніки та матеріальних запасів. Величезну колону противника сьогодні знищено поблизу Кривого Рогу", – сказав він.

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За словами Арестовича, зараз настав психологічний перелом.

"Противник масово кидає зброю та техніку, здається в полон або біжить у бік білоруського чи російського кордону. Єдиний, хто здійснює опір, це організовані маси супротивника, якими керує найвище керівництво, – у присутності російських генералів, які ще не потрапили під вогонь нашої авіації та артилерії. Але таких стає дедалі менше. Думаю, скоро російські війська відмовляться виконувати завдання. За офіційними повідомленнями, росіяни кидають у бій навіть курсантів військових училищ. Зокрема, йдеться про Серпухівське училище, курсантів яких кинули у бій в Україні. Вся "потужна" російська армія не може впоратися з Україною. Це означає катастрофу з погляду військового управління, тому що курсантів військових училищ не чіпають до останнього моменту", – наголосив радник голови ОПУ.

Ситуація на фронті

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Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують гамселити цілі військові колони.

Але окупанти однак не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 осіб, понад 100 поранені.

До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.

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А під Чорнобилем ЗСУ знищили командний пункт росіян – ворожому генералові довелося тікати і залишити вмирати своїх підлеглих.