ЗСУ знищили командний пункт РФ під Чорнобилем, генерал утік – ЗМІ

Російський воєначальник залишив своїх солдатів, яких знищили

Українські військові постаралися на славу. Колаж "Сьогодні"

Українські військові завдали нищівного удару по командному пункту окупантів на чорнобильському напрямку. Про це повідомляє видання Думська.

Наголошується, що командний пункт знаходився у селі Дитятки.

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"ЗСУ знищили командний пункт росіян у селі Дитятки під Чорнобилем. Начальник штабу 36 армії Східного військового округу генерал-майор Сергій Нирков втік під час спецоперації ЗСУ до Білорусі, місто Мозир, залишивши особовий склад, який було знищено нашою армією", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

Втрати окупантів продовжують зростати. За шість днів війни знищено майже шість тисяч солдатів, понад 200 танків та величезну кількість іншої техніки. ЗСУ на цьому не зупиняються і продовжують гамселити цілі військові колони.

Але окупанти однак не заспокоюються і продовжують штурмувати низку українських міст. Так, після вчорашнього бомбардування Харкова загинуло понад 20 людей, більше 100 поранені.

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До Конотопа прийшли російські військові та виставили меру ультиматум – здати місто. Проте Артем Семеніхін зібрав місцевих жителів і вирішив дати бій окупантам. Люди вийшли на дорогу та не пустили техніку до міста.