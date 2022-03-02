ВСУ уничтожили командный пункт РФ под Чернобылем, генерал убежал – СМИ

Российский военачальник бросил своих солдат, которых уничтожили

Украинские военные постарались на славу. Коллаж "Сегодня"

Украинские военные нанесли сокрушительный удар по командному пункту оккупантов на чернобыльском направлении. Об этом сообщает издание Думская.

Отмечается, что командный пункт находился в селе Дитятки.

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"ВСУ уничтожили командный пункт россиян в селе Дитятки под Чернобылем. Начальник штаба 36 армии Восточного военного округа генерал-майор Сергей Нырков убежал во время спецоперации ВСУ в Беларусь, город Мозырь, бросив личный состав, который был уничтожен нашей армией", – говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Потери оккупантов продолжают расти. За шесть дней войны уничтожено почти шесть тысяч солдат, больше 200 танков и огромное количество другой техники. ВСУ на это не останавливаются и продолжают крошить целые военные колонны.

Но оккупанты все равно не успокаиваются и продолжают штурмовать ряд украинских городов. Так, после вчерашней бомбардировки Харькова погибли больше 20 человек, больше 100 ранены.

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В Конотоп пришли российские военные и выставили мэру ультиматум – сдать город. Однако Артем Семенихин собрал местных жителей и приняли решение дать бой оккупантам. Люди вышли на дорогу и не пустили технику в город.