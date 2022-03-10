Путін розраховував на Медведчука, але кум його "злив", – політтехнолог

"План Путіна" провалився / Фото: Колаж: Сьогодні

Господар Кремля для свого плану використав дані, які йому передавав його кум, нардеп Віктор Медведчук, і зараз зрозумів, що його постійно дезінформували.

Політичний технолог Володимир Петров на своїй сторінці в Facebook розповів чому Росія терпить "аварію" по всіх напрямках в Україні та за її межами.

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"Ви знаєте чому Путін напав на Україну? Тому що вірив Медведчуку, а Медведчук йому брехав. Російська розвідка використала як дані його записки. Він підсовував Путіну і Шойгу вирізки зі своїх каналів, рейтинги та "голосування" на них же і на каналах інших медіагруп Він розповідав, що Зеленського зневажають, а росіян люблять.

За його словами, все було заплановано і прораховано.

"Медведчук брав величезні гроші у Путіна, клав собі в кишеню і брехав, говорячи, що на ці гроші ведеться ефективна пропагандистська робота, створюються групи впливу як політичного, так і силового. Путіна обдурив і зрадив його близький друг. І цей близький друг зараз у Росії, а Путін починає здогадуватися, що справа не в НАТО, а в тому, що йому брехали", – написав він.

Росія вже в шоці

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, який живе у Києві, вважає, що президент Росії Володимир Путін не доживе до кінця цього року.

Санкції, які запровадила Європа, США, та інші європейські партнери України та лідери, вже жорстко вдарили не лише по економіці Росії, а й по психіці громадян федерації. Картинки, які показує російське ТБ, уже не "працюють" на сприйняття мирного населення щодо ситуації в Україні. Більшість населення почала знімати заощадження, хтось виїжджає за межі країни.

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15-й день війни в Україні