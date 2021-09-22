Працювати буде лише третина шкіл. Як навчатимуться діти з 23 вересня

/ Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 вересня, коли вся Україна буде в "жовтій зоні" карантину, більшість українських шкіл не зможуть працювати офлайн. Очне навчання продовжиться тільки в 38% шкіл.

Про це розповіла депутат Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі.

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За словами Гришиної, з 17 тисяч шкіл в Україні тільки 38% можуть не переходити на дистанційку. У цих навчальних закладах понад 80% співробітників отримали хоча б першу дозу щеплення від COVID-19.

У яких областях закриють майже всі школи?

Чернівецькій;

Львівській;

Івано-Франківській областях.

Там рівень вакцинації персоналу нижче 80%. При цьому не всі школи зможуть працювати і в інших регіонах:

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У Полтавській області – лише третина (246 шкіл).

У Запорізькій області закриють усі навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих, до тих пір, поки в колективі не вакцинуються.

У Київській області продовжать роботу 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти.

Ситуація в Україні

Усі області України станом на 14 вересня знаходилися в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для щеплених людей.