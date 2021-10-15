"Дитина пам'ятає все до дрібниць". Фонд Ахметова збирає історії першого дня війни на Донбасі

Згадати один день війни на Донбасі і створити нову історію. Уже кілька тижнів у соцмережах триває масштабна акція від фонду Ріната Ахметова. Кожен, хто приєднався, розповідає, як конфлікт змінив його життя. І що довелося пережити. Долучитися до онлайн-проекту просто. Потрібно опублікувати свій пост-спогад і додати хештег ОдінДень2014.

Здається, що його енергія і гумор здатні надихнути кожного в цій величезній студії. Головний редактор групи новин – Юрій Сугак розповідає про гучні прем'єри. Понад півроку – Україна24 перша інформаційна кнопка країни.

Реклама

Читайте також: Фонд Ріната Ахметова допомагає реабілітуватися дітям після жорстокостей на Донбасі

А це відео десятирічної давності. Юрій тоді очолював регіональний канал "Донбас". Унікальний місцевий проєкт з національними амбіціями.

Втілювали в життя найсміливіші ідеї. Але навесні 2014 року всі плани перекреслила війна в рідному місті.

Реклама

"Для мене особисто звіт пішов з того моменту, коли на канал особисто прийшли озброєні люди, а у мене за спиною знаходилися співробітники спецпідрозділу МВС України. В той момент я усвідомив неминучість того, що відбувається, в той момент справив на мене дуже сильне враження, і я зрозумів – буде велика трагедія", – згадує головний редактор новинної групи Україна Юрій Сугак.

Юрій одним з перших приєднався до онлайн проекту від Фонду Ріната Ахметова "Один день". Під його постом-спогадом в соцмережі про конфлікт на Донбасі – відгукнулися тисячі. За кілька годин – сотні коментарів-оповідань.

"... В районі аеропорту валив стовпом чорний дим. І швидкі мчали по місту в бік аеропорту. Почався звіт неповернення".

"... кожен день обстріл, постраждалі, Зруйновані будинки. Дитина пам'ятає все до дрібниць. На хвилиночку, на той момент – першокласник, 7 років. Дитинство закінчилося...".

Реклама

Флешмоб – частина загальнонаціонального проекту Музею Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних". Мета – зібрати і зберегти свідчення очевидців про день, коли для них почалася війна. Заради майбутнього.

"Опрацювати і створити на базі цих історій – незмінний негативний орієнтир. Домовитися всім разом, що ця війна ніколи не зобов'язана повториться знову", – говорить член наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталя Ємченко.

Читайте також: Фонд Ріната Ахметова допоміг Владиславі повернути слух

Кожне слово тих, хто пережив конфлікт увійде в онлайн архіву. Те інтерв'ю, лист, аудіо-розповідь або публікація в соцмережах. До 2025 року Фонд планує зібрати 100 тисяч таких історій.

"Я хотів би повернутися в Донецьк, я хотів би пройтися по рідних місцях, зібратися з друзями в приємному кафе. Я хотів би сходити на Донбас-Арену – на матч рідного "Шахтаря". Я хотів би сходити на могилу моїх близьких, до яких , на жаль, я не можу ... я не можу поїхати в останні сім з половиною років і все це для мене вкрай важливо. Я знаю, що ми повернемося, я знаю, що буде мир. Це моя мрія і мрія мільйонів людей!", – говорить Юрій Сугак.

Читайте також