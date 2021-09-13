Мільйони врятованих життів: як Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям

В рамках роботи Фонду реалізуються як системні проєкти, так і адресна допомога

Фонд допомагає із закупівлями сучасного медичного обладнання. Колаж "Сьогодні"

За 15 років роботи проєкти Фонду Ріната Ахметова у різних сферах дозволили вчасно врятувати тих, хто потребував термінової підтримки. Гуманітарна допомога, медицина і соціальний розвиток, подолання сирітства та популяризація сімейних форм виховання – це системна доброчинність, яка формує великі тренди, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

У 36 років Анна Нестеренко і подумати не могла, що звичайна прогулянка буде для неї подарунком долі. Разом із дітьми насолоджується свіжим повітрям і відганяє погані думки.

"Я почала цінувати життя, яке маю. Боротись за нього було важко", – каже жителька Дубна Анна Нестеренко.

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Боротьба тривала майже рік. Коли в країні вирував коронавірус, Анна проходила курс хіміотерапії та опромінення. Злоякісна пухлина наче грім серед ясного неба. Вона швидко росла й день у день вражала лімфатичну систему. Лікарі оцінювали стан пацієнтки як середньої тяжкості.

"Півтора місяці – дуже така агресивна форма була з зараженням лімфатичної системи. Є всі ризики, що мене швидко не стане. Складна ситуація, і ця ситуація розвивалась дуже стрімко. Я зрозуміла, що це фінішна точка", – каже жінка.

Анна не виключає, на фізичний стан наклалися психологічні проблеми, бо самотужки ставила на ноги двох дітей. Працювала в місцевій газеті журналісткою.

Одужання Анни можна назвати дивом. Хірурги оперувати вже відмовлялися, і лише рівненські онкологи врятували їй життя. День, коли залишила стіни лікарні здоровою, Анна вважає своїм другим днем народження. Вона не забуває про медиків, які весь цей шлях пройшли з нею пліч-о-пліч.

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Як це важливо – бачити очі дітей та дякувати тим, хто дав шанс на порятунок. Пухлина зникла після опромінення. На сьогодні це найсучасніший метод лікування раку в Україні. Лінійний прискорювач від Фонду Ріната Ахметова в Рівненському онкоцентрі працює вже десять років. З його допомогою Анні вдалося побороти страшну недугу. Жінка пережила 25 сеансів радіотерапії за два місяці.

"Я хочу сказати Рінату Ахметову велику вдячність за те, що я можу далі жити. Отримала повне перезавантаження в житті. Мої діти тримають мене за руки, вони мають надію. Аби було здоров'я і всього ми набудемо", – впевнена Анна.

Діагностували хворобу Анни на комп'ютерному томографі, який також надав Фонд Ріната Ахметова. Головний лікар Григорій Максим'юк згадує: з появою саме цього апарата почалася масштабна робота центру.

За п'ятнадцять років у межах проєкту "Порятунок життів" було врятовано понад мільйон українців. Це підтримка медикаментами, проведення складних операцій. Загалом у сфері медицини в межах програми "Адресна допомога" підтримка надана близько п'ятдесяти тисячам людей.

"Це були 15 років дуже складної і водночас дуже важливої і потрібної роботи. Це були 15 років допомоги людям. Допомоги тим, хто її потребує. Допомоги тим, кому, крім нас, ніхто не допоможе. Допомогти тут і зараз. Якщо в мене запитають, як це вдається, я відповім: одна добра справа народжує іншу. Коли людина справою життя обирає допомогу іншим, світ стає кращим", – каже засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

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Фонд спрямовував усі зусилля на порятунок нашого майбутнього – маленьких Українців, і став єдиним, хто запровадив такі проєкти, як "Реабілітація поранених дітей", "Тепер я чую", "Здорове серце".

Фонд зробив вагомий внесок у національну медицину. В Інституті педіатрії вже багато років працює обладнання для порятунку дітей. Апарат ШВЛ для новонароджених і зараз єдиний такого сучасного зразка. Також тут є апарат УЗД, свого часу Фонд Ріната Ахметова допомагав витратними матеріалами. Це дозволило врятувати сотні малюків на рік, які перебувають у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

Подробиці у сюжеті: