Миллионы спасенных жизней: как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам

В рамках работы Фонда реализуются как системные проекты, так и адресная помощь

Фонд помогает с закупками современного медицинского оборудования. Коллаж "Сегодня"

За 15 лет работы проекты Фонда Рината Ахметова в различных сферах позволили вовремя спасти тех, кто нуждался в срочной поддержке. Гуманитарная помощь, медицина и социальное развитие, преодоление сиротства и популяризация семейных форм воспитания – это системная благотворительность, которая формирует большие тренды, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

В 36 лет Анна Нестеренко и подумать не могла, что обычная прогулка будет для нее подарком судьбы. Вместе с детьми наслаждается свежим воздухом и отгоняет дурные мысли.

"Я начала ценить жизнь, которую имею. Бороться за нее было трудно", – говорит жительница Дубна Анна Нестеренко.

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Борьба продолжалась почти год. Когда в стране бушевал коронавирус, Анна проходила курс химиотерапии и облучения. Злокачественная опухоль как гром среди ясного неба. Она быстро росла и изо дня в день поражала лимфатическую систему. Врачи оценивали состояние пациентки как средней тяжести.

"Полтора месяца – очень такая агрессивная форма была с заражением лимфатической системы. Есть все риски, что меня быстро не станет. Сложная ситуация, и эта ситуация развивалась очень быстро. Я поняла, что это финишная точка", – говорит женщина.

Анна не исключает, на физическое состояние наложились психологические проблемы, поскольку сама ставила на ноги двоих детей. Работала в местной газете журналисткой.

Выздоровление Анны можно назвать чудом. Хирурги оперировать уже отказывались, и только ровенские онкологи спасли ей жизнь. День, когда покинула стены больницы здоровой, Анна считает своим вторым днем рождения. Она не забывает о медиках, которые весь этот путь прошли с ней бок о бок.

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Как это важно – видеть глаза детей и благодарить тех, кто дал шанс на спасение. Опухоль исчезла после облучения. На сегодня это самый современный метод лечения рака в Украине. Линейный ускоритель от Фонда Рината Ахметова в Ровенском онкоцентре работает уже десять лет. С его помощью Анне удалось побороть страшную болезнь. Женщина пережила 25 сеансов радиотерапии за два месяца.

"Я хочу сказать Ринату Ахметову большую благодарность за то, что я могу дальше жить. Получила полную перезагрузку в жизни. Мои дети держат меня за руки, они надеются. Чтобы было здоровье и всего мы достигнем", – уверена Анна.

Диагностировали болезнь Анны на компьютерном томографе, который также предоставил Фонд Рината Ахметова. Главный доктор Григорий Максимюк вспоминает: с появлением именно этого аппарата началась масштабная работа центра.

Пятнадцать лет в рамках проекта "Спасение жизней" были спасены более миллиона украинцев. Это поддержка медикаментами, проведение сложных операций. Всего в сфере медицины в рамках программы "Адресная помощь" поддержка оказана около пятидесяти тысячам людей.

"Это были 15 лет очень сложной и в то же время очень важной и нужной работы. Это были 15 лет помощи людям. Помощи тем, кто в ней нуждается. Помощи тем, кому, кроме нас, никто не поможет. Помочь здесь и в данный момент. Если у меня спросят, как это удается, я отвечу: одно доброе дело порождает другое. Когда человек делом жизни выбирает помощь другим, мир становится лучше", – говорит основатель Благотворительного фонда Ринат Ахметов.

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Фонд направлял все усилия на спасение нашего будущего – маленьких украинцев, и стал единственным, кто ввел такие проекты, как "Реабилитация раненых детей", "Теперь я слышу", "Здоровое сердце".

Фонд внес весомый вклад в национальную медицину. В Институте педиатрии уже много лет работает оборудование для спасения детей. Аппарат ИВЛ для новорожденных и в данный момент единственный такого современного образца. Также здесь есть аппарат УЗИ, в свое время Фонд Рината Ахметова помогал расходными материалами. Это позволило спасти сотни детей в год, которые находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии.

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