Рекорд за 20 років! Українські полярники показали снігове літо в Антарктиді – фото вражають

З 1 грудня в Антарктиді почалося календарне літо. / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" випала рекордна кількість снігу за 20 років. Там зафіксували снігові кучугури висотою 2,75 метра.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.

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Попередній рекорд був у 2016 році, він становив 2,65 метра, тобто на 10 сантиметрів менше.

"До свята Миколая наші полярники отримали незвичний подарунок. Метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції "Академік Вернадський" становить аж… 2,75 м: це найбільше значення за останні 20 років!" – йдеться в повідомленні.

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Фото: Олександр Надточій та Денис Пішняк

Антарктичне літо

Полярники нагадують, що тепер в Антарктиді триває літо, але попри це, щодня доводиться розчищати величезні сніжні кучугури.

"На нашому острові й тепер сніжить. І це при тому, що в Антарктиді зараз літо. Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали. Цікаво, такий величезний презент від Миколая значить, що українські зимівники були ду-у-у-у-у-у-же чемними попередній рік?" – жартують полярники.

Сніг засипав пінгвінів просто на гніздах

Біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" випала рекордна цього року кількість снігу – 262 см. Він буквально засипав гнізда пінгвінів, які зараз висиджують яйця.

З 1 грудня, тобто коли в Антарктиді почалося літо, сніжить майже постійно, і за прогнозами метеорологів, висота снігового покриву може ще збільшитися.

"Звісно, така погода урізноманітнює життя не тільки полярників (бо треба добряче махати лопатою, щоб розчистити навіть основні ділянки), а і їхніх головних сусідів – пінгвінів. Ті гнізда, які розташовані на низовинах, повністю засипало снігом: з них стирчать тільки голови птахів, які продовжують висиджувати яйця", – розповідають полярники.

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