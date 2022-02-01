Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Різкий стрибок! В Україні за добу виявили понад 30 тис. COVID-хворих

Софія Ковнір
1 лютого, 08:20
У лікарні за 31 січня госпіталізували понад 2 тисячі осіб

Лікарі радять дбати про своє здоров'я в період хвилі "Омікрону". / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 8742 більше, ніж за 30 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Реклама

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 069 осіб;
  • летальних наслідків – 192;
  • одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіло – 4 095 263 особи;
  • одужало – 3 631 580 осіб;
  • летальних наслідків – 100 395.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2 363;
Вінницька область – 1 654;
Волинська область – 628;
Дніпропетровська область – 1 418;
Донецька область – 1 167;
Житомирська область – 533;
Закарпатська область – 787;
Запорізька область – 835;
Івано-Франківська область – 907;
Київська область – 1 174;
Кіровоградська область – 258;
Луганська область – 756;
Львівська область – 3 411;
Миколаївська область – 802;
Одеська область – 2 471;
Полтавська область – 995;
Рівненська область – 1 441;
Сумська область – 1 308;
Тернопільська область – 1 441;
Харківська область – 1 977;
Херсонська область – 441;
Хмельницька область – 1 070;
Черкаська область – 1 029;
Чернівецька область – 1 010;
Чернігівська область – 892.

Реклама

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

У МОЗ пояснили масову дистанційку в школах України

У школах України вводять дистанційне навчання не тільки через спалах коронавірусу, але й грипу, а також ГРВІ, які збігаються з новою хвилею захворювань через штам омікрон.

Як розповіли в МОЗ, в українських школах через грип спостерігається відсутність дітей. Циркуляція вірусу грипу пов'язана з сезонним підйомом захворюваності, а також збігається з новою хвилею омікрону.

Реклама

Тому дистанційна форма навчання може бути введена як елемент протидії сезонного спалаху грипу та ГРВІ. До того ж, дистанційна освіта дозволяє зменшити не лише ризик інфікування дітей, а й зменшити мобільність дорослого населення, яке часто супроводжує дітей до навчальних закладів.

На сьогодні в Україні серед дітей спостерігається різке зростання кількості випадків зараження новим штамом коронавірусу омікрон.

У МОЗ наголосили, що ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби все ще залишається вакцинація. Також необхідно носити захисні маски, мити руки з милом, користуватися антисептиком, тримати дистанцію та уникати скупчення людей.

Раніше ми писали: