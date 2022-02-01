Різкий стрибок! В Україні за добу виявили понад 30 тис. COVID-хворих

Лікарі радять дбати про своє здоров'я в період хвилі "Омікрону". / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 31 січня в Україні зафіксовано 30 768 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Це на 8742 більше, ніж за 30 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 069 осіб;

летальних наслідків – 192;

одужало – 8 835 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 4 095 263 особи;

одужало – 3 631 580 осіб;

летальних наслідків – 100 395.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 2 363;

Вінницька область – 1 654;

Волинська область – 628;

Дніпропетровська область – 1 418;

Донецька область – 1 167;

Житомирська область – 533;

Закарпатська область – 787;

Запорізька область – 835;

Івано-Франківська область – 907;

Київська область – 1 174;

Кіровоградська область – 258;

Луганська область – 756;

Львівська область – 3 411;

Миколаївська область – 802;

Одеська область – 2 471;

Полтавська область – 995;

Рівненська область – 1 441;

Сумська область – 1 308;

Тернопільська область – 1 441;

Харківська область – 1 977;

Херсонська область – 441;

Хмельницька область – 1 070;

Черкаська область – 1 029;

Чернівецька область – 1 010;

Чернігівська область – 892.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

У МОЗ пояснили масову дистанційку в школах України

У школах України вводять дистанційне навчання не тільки через спалах коронавірусу, але й грипу, а також ГРВІ, які збігаються з новою хвилею захворювань через штам омікрон.

Як розповіли в МОЗ, в українських школах через грип спостерігається відсутність дітей. Циркуляція вірусу грипу пов'язана з сезонним підйомом захворюваності, а також збігається з новою хвилею омікрону.

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