Резкий скачок! В Украине за сутки обнаружили более 30 тыс. COVID-больных

Врачи советуют заботиться о своем здоровье в период волны "Омикрона". / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 31 января в Украине зафиксировано 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 8 742 больше, чем за 30 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 069 человек;

летальных исходов – 192;

выздоровело – 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 095 263 человека;

выздоровело – 3 631 580 человек;

летальных исходов – 100 395.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 2363;

Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

В Минздраве объяснили массовую дистанционку в школах Украины

В школах Украины вводят дистанционное обучение не только из-за вспышки коронавируса, но и гриппа, а также ОРВИ, которые совпадают с новой волной заболеваний из-за штамма "Омикрон".

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