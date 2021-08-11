Резніков покликав війська США в Україну: в Росії Захарова вже закотила істерику

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала провокацією пропозицію Києва розмістити в Україні американську систему протиповітряної оборони і військових США.

Про це вона сказала в ефірі Першого каналу.

Напередодні міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час візиту до США говорив, що в світлі зростаючої російської мілітаризації Криму США повинні посилити свою присутність у Чорноморському регіоні, зокрема – розміститися в Україні.

А ось в МЗС РФ вважають, що Захід на чолі з США нібито розігрує "українську карту" проти Росії.

"Це (заява Рєзнікова. – Ред.) є доказом провокаційної політики України стосовно Росії. Це є доказом намірів США стосовно вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор ... Ці провокаційні заяви спрямовані проти нашої країни. І цей російський фактор він був, є і, на жаль, залишиться ... Це чергова заява є новим, але не першим доказом політики України", – сказала Захарова.

Російська загроза

Україна щороку ближче до осені готується до можливого повномасштабного нападу Росії, загроза якого зростає до вересня, оскільки в цей період Росія і Білорусь проводять поблизу України масштабні навчання "Захід".

На навчання до Білорусі з'їжджається величезна кількість російських військових та техніки, а білоруський напрям один з найнебезпечніших для України, оскільки зовсім недалеко Київ.

Також одним з головних напрямків, звідки може вдарити Росія, називають Крим. Там у окупантів зосереджені величезні сили, в тому числі авіація і ракетні комплекси. Українське військове керівництво постійно моніторить ситуацію і проводить навчання.

Як розповідав нам колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексголова штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко, Росія може напасти на Україну у вересні, але Путін поки чекає одного важливого моменту.

У свою чергу головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Валерій Залужний заявив, що наша армія готова відбити повномасштабне вторгнення противника.

Дивіться відео масштабних навчань ЗСУ по відбиття наступу ворога: