Резніков: У РФ закінчуються військові ресурси в Україні – на неї чекає колапс

Резніков вважає, що окупанти зараз сильно ослабли. Колаж "Сьогодні"

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон. Про це заявив у Facebook міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, на сьогодні найбільш вразливим є українське небо. Агресор комплексно та активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів бомбардує міста, селища та цивільну інфраструктуру, зокрема критично важливу та небезпечну, як атомні та гідроелектростанції.

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"Вєлікая" армія показала справжнє нутро – терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення – на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житлових кварталах, школах, садочках і лікарнях, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали з тисячами жінок і дітей, що евакуюються, – це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу: за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість", – написав Резніков.

Міністр відзначив великі проблеми у ворога і запропонував окупантам єдиний спосіб уникнути смерті – здатися у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів по "навчаннях", які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їхніх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, витратний матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли – їх зрадили", – резюмував він.

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Протистояння російського вторгнення

Росія за дев'ять днів війни зазнала таких втрат, яких ще ніколи не знала. За даними Генерального штабу ЗСУ, знищено понад 10 тисяч окупантів і численна різноманітна техніка.

Київ уже не перший день просить НАТО закрити небо над Україною, шоб російські літаки та ракети не бомбили українські міста. Проте країни Заходу відмовилися за підсумками вчорашнього саміту Альянсу. Після цього Зеленський жорстко вичитав НАТО, звинуватив у боягузтві та нездатності когось захистити.

Тим часом CNN, посилаючись на високопоставленого представника західної розвідки пише, що у Путіна з'явився новий план щодо України – бомбити міста до їхньої здачі.