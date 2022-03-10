Росія може підірвати склад із аміаком — СБУ

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Російські військові можуть підірвати склади з аміаком і звинуватити в цьому нашу сторону, повідомляє Служба безпеки України.
"Держава-терорист виробляє фейки, щоб виправдати свої звірства та звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти серйозно розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. За нашими даними, опрацьовуються варіанти скоєння й інших провокацій", — йдеться у повідомленні.
СБУ наголошує, що агресорові ніхто не повірить – ані українці, ані весь цивілізований світ, ані навіть їхні співвітчизники.
"Ви по-справжньому хворі, якщо чините подібні злочини. А значить – лікуватимемо. Наші військові це добре роблять уже 15 днів. І це продовжуватимуть до Перемоги!" — заявили в СБУ.
У коментарі "Сьогодні" СБУ підтвердила цю інформацію.
"Це дані наших оперативників. Підрив складу з аміаком – одна з ймовірних версій розвитку подій з боку окупантів", – повідомили правоохоронці.
Війна в Україні 10 березня
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