Російський блогер Юрій Дудь публічно підтримав Україну

Російський блогер та журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну на тлі агресії Російської Федерації та визнання незалежними так званих "ЛДНР".

Слова підтримки він написав у своєму Telegram-каналі.

"Я виріс в Росії, Росія — моя батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, — моя максимальна підтримка в ці дні", — написав Дудь.