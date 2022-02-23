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Російський блогер Юрій Дудь публічно підтримав Україну

Володимир Козир
23 лютого, 00:54
Дудь зробив публікацію в соціальні мережі на підтримку нашої країни

Дудь висловив підтримку Україні у складні часи/Фото: Telegram-канал "Дудь", колаж: "Сьогодні"

Російський блогер та журналіст Юрій Дудь публічно підтримав Україну на тлі агресії Російської Федерації та визнання незалежними так званих "ЛДНР".

Слова підтримки він написав у своєму Telegram-каналі.

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Що написав Дудь?

"Я виріс в Росії, Росія — моя батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних та дому друзів, — моя максимальна підтримка в ці дні", — написав Дудь.

Визнання "ЛДНР" Росією

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