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Российский блоггер Юрий Дудь публично поддержал Украину

Владимир Козырь
23 февраля, 00:54
Дудь сделал публикацию в социальных сетях в поддержку нашей страны

Дудь выразил поддержку Украине в сложные времена/Фото: Telegram-канал "Дудь", коллаж: "Сегодня"

Российский блоггер и журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину на фоне агрессии Российской Федерации и признание независимыми так называемых "ЛДНР".

Слова поддержки он написал в своем Telegram-канале.

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Что написал Дудь?

"Я вырос в России, Россия — моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни", — написал Дудь.

Признание "ЛДНР" Россией

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