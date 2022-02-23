Российский блоггер Юрий Дудь публично поддержал Украину

Дудь выразил поддержку Украине в сложные времена/Фото: Telegram-канал "Дудь", коллаж: "Сегодня"
Российский блоггер и журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину на фоне агрессии Российской Федерации и признание независимыми так называемых "ЛДНР".
Слова поддержки он написал в своем Telegram-канале.
Что написал Дудь?
"Я вырос в России, Россия — моя родина, я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине, родине родных и дому друзей, — моя максимальная поддержка в эти дни", — написал Дудь.
Признание "ЛДНР" Россией
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
- После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого "народного совета" самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- Также 22 февраля Госдума России единогласно ратифицировала внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с "ДНР" и "ЛНР"