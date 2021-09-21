З 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони карантину

В Україні посилять карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомили на сайті уряду.

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Кабінет міністрів дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть в "червоній" зон", але за певних умов.

Що вирішила влада?

Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження;

епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження; голови обласних і київської адміністрацій повинні забезпечити дотримання нових правил.

правила "жовтої" і червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.

мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти і їх родичів. Таке рішення прийняли через те, що цього року хворіє все більше дітей.

Ситуація в Україні

Усі області України станом на 14 вересня перебували в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для вакцинованих людей.