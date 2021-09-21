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З 23 вересня Україна переходить до "жовтої" зони карантину

Тетяна Очеретяна
21 вересня, 13:19
У четвер в країні діятимуть нові правила карантину – комісія ТЕБ та НС прийняла рішення

В Україні посилять карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення сьогодні прийняла Державна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомили на сайті уряду.

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Кабінет міністрів дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть в "червоній" зон", але за певних умов.

Що вирішила влада?

  • Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України і застосувати нові обмеження;
  • голови обласних і київської адміністрацій повинні забезпечити дотримання нових правил.
  • правила "жовтої" і червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.
  • голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти і їх родичів. Таке рішення прийняли через те, що цього року хворіє все більше дітей.

Ситуація в Україні

Усі області України станом на 14 вересня перебували в "зеленій" зоні адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для вакцинованих людей.

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