З цвинтаря та пожежа через гірлянду: ТОП-5 курйозів з ялинками в Україні (фото, відео)

В Україні бувають курйози з головними ялинками. Фото: колаж "Сьогодні"

За останні кілька років у містах України сталося багато курйозних випадків з ялинками. Минулого року головна красуня країни спалахнула, а цього року в Маріуполі взагалі звалилася.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні курйози з ялинками України.

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У Маріуполі впала головна ялинка міста

На Театральній площі Маріуполя увечері 19 грудня впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

На відео помітно, що причиною інциденту, найімовірніше, став сильний вітер, через який дерево схилилося і, не витримавши своєї ваги, впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти.

Рятувальники раніше заявляли, що в Маріуполі буде штормовий вітер зі швидкістю, що перевищуватиме 15 м/с.

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Наразі на території перебувають правоохоронці, які не підпускають жителів близько до ялинки та стежать за порядком. На місці події вже орудують робітники, які ставитимуть головну ялинку на місце.

Поблизу Рівного також завалилася ялинка

У селищі Квасилів, яке входить до Рівненської громади, впала новорічна ялинка. Падіння ялинки в центрі Квасилова вранці помітили місцеві жителі.

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У КП "Трест зеленого господарства" розповіли, що ялинку, мабуть, зламав сильний вітер.

Вранці 19 грудня працівники тресту разом із міськсвітлом працювали, щоб відновити та закріпити новорічне дерево.

Ялинка, яку встановили у Квасилові, раніше росла на території одного з дитсадків Рівного. Через аварійний стан її зрізали та поставили як новорічну прикрасу.

Ялинка впала прямо на новорічні прикраси. Фото: Facebook Треста зеленого господарства

Під Рівним головну міську ялинку зрубали на цвинтарі

2020 року в Дубно Рівненської області головну ялинку привезли з цвинтаря. Вона росла серед пам'ятників.

Те, як на цвинтарі рубали дерево, зняли свідки. Більшість городян зніяковіли тим, де росла ялинка.

Тоді міський голова Дубно прокоментував, що, зрубавши ялинку на цвинтарі, гроші з бюджету заощадили, і пам'ятники убезпечили від падіння. І додав – щоб ніхто не хвилювався – дерево вже освятив священик.

Під Рівним головну міську ялинку зрубали на цвинтарі. Скриншот

У Києві спалахнула головна ялинка країни

У Києві 19 грудня 2020 року під час урочистого відкриття головної ялинки країни на Софіївській площі спалахнула одна з гірлянд на дереві через святковий феєрверк.

За інформацією рятувальників, вогонь спалахнув через піротехнічні вогні, які засвітили на урочистостях. Займання оперативно ліквідували за допомогою порошкового вогнегасника.

Головна ялинка країни спалахнула. Скриншот

У Запорізькій області на міській ялинці з'явилася жива пухнаста "іграшка"

У 2019 році у Мережі опублікували курйозне відео, зняте у сквері Дружби народів у Мелітополі. Тоді на яскравій ялинці, що світиться, між прикрасами з'явилася незвичайна "іграшка" – живий кіт. Ймовірно, тварині припала до душі головна красуня міста.

У Запорізькій області на міській ялинці з'явилася жива пухнаста "іграшка". Скриншот

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