Люди розбіглися в різні боки. У Маріуполі впала головна ялинка міста (відео)

У Маріуполі на сьогодні було оголошено штормове попередження – ялинку звалив сильний вітер

Ялинку в Маріуполі звалив сильний вітер. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Театральній площі Маріуполя увечері, 19 грудня, впала головна ялинка міста. Новорічне дерево простояло лише 15 годин.

Про це повідомив місцевий портал MRPL.CITY.

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На відео видно, що причиною інциденту найімовірніше став сильний вітер, через який дерево схилилося і не витримавши своєї ваги впало на землю. Люди, які були в цей час поблизу, встигли відбігти вбік.

Рятувальники раніше заявляли, що сьогодні у Маріуполі буде штормовий вітер, що перевищуватиме 15 м/с.

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Що тепер буде з ялинкою

Наразі на території знаходяться правоохоронці, які не підпускають місцевих жителів близько до ялинки та стежать за порядком. На місці події вже орудують робітники, які ставитимуть головну ялинку на місце.

Поблизу Рівного також звалилася ялинка

У селищі Квасилів, яке входить до Рівненської громади, впала новорічна ялинка. Падіння ялинки в центрі Квасилова вранці помітили місцеві жителі.

У КП "Трест зеленого господарства" розповіли, що ялинку, мабуть, зламав сильний вітер.

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Вранці 19 грудня працівники тресту разом із міськсвітом працювали, щоб відновити та закріпити новорічне дерево.

Ялинка, яку встановили у Квасилові, раніше росла на території одного з дитсадків Рівного. Через аварійний стан її зрізали та встановили як новорічну прикрасу.

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