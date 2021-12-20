С кладбища и пожар из-за гирлянды: ТОП-5 курьезов с елками в Украине (фото, видео)

В Украине бывают курьезы с главными елками. Фото: коллаж "Сегодня"

За последние несколько лет в городах Украины произошло много курьезных случаев с елками. В прошлом году главная красавица страны загорелась, а в этом в Мариуполе и вовсе рухнула.

Сайт "Сегодня" собрал главные курьезы с елками Украины.

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В Мариуполе рухнула главная елка города

На Театральной площади Мариуполя вечером 19 декабря упала главная елка города. Новогоднее дерево простояло всего 15 часов.

На видео заметно, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер, из-за которого дерево наклонилось и, не выдержав своего веса, рухнуло на землю. Люди, которые были в это время поблизости, успели отбежать в сторону.

Спасатели раньше заявляли, что в Мариуполе будет штормовой ветер со скоростью, превышающей 15 м/с.

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Сейчас на территории находятся правоохранители, которые не подпускают жителей близко к елке и следят за порядком. На месте происшествия уже орудуют рабочие, которые будут ставить главную елку на место.

Вблизи Ровно также рухнула елка

В поселке Квасилов, который входит в Ровенскую общину, упала новогодняя елка. Падение елки в центре Квасилова поутру заметили местные жители.

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В КП "Трест зеленого хозяйства" рассказали, что елку, очевидно, сломал сильный ветер.

Утром 19 декабря работники треста вместе с горсветом работали, чтобы восстановить и закрепить новогоднее дерево.

Елка, которую установили в Квасилове, раньше росла на территории одного из детсадов Ровно. Из-за аварийного состояния ее срезали и установили как новогоднее украшение.

Елка упала прямо на новогодние декорации. Фото: Facebook Треста зеленого хозяйства

Под Ровно главную городскую елку срубили на кладбище

В 2020 году в Дубно Ровенской области главную елку привезли с кладбища. Она росла среди памятников.

То, как на кладбище рубили дерево, сняли очевидцы. Большинство горожан смущены тем, где росла елка.

Тогда городской голова Дубно прокомментировал, что, срубив елку на кладбище, и деньги из бюджета сэкономили, и памятники обезопасили от падения. И добавил — чтобы никто не волновался — дерево уже освятил священник.

Под Ровно главную городскую елку срубили на кладбище. Скриншот

В Киеве загорелась главная елка страны

В Киеве 19 декабря 2020 года во время торжественного открытия главной елки страны на Софиевской площади загорелась одна из гирлянд на дереве из-за праздничного фейерверка.

По информации спасателей, огонь вспыхнул из-за пиротехнических огней, которые зажгли на торжествах. Возгорание оперативно ликвидировали с помощью порошкового огнетушителя.

Главная елка страны загорелась. Скриншот

В Запорожской области на городской елке появилась живая пушистая "игрушка"

В 2019 году в Сети опубликовали курьезное видео, снятое в сквере Дружбы народов в Мелитополе. Тогда на светящейся яркими елке между украшениями появилась необычная "игрушка" – живой кот. Вероятно, животному пришлась по душе главная красавица города.

В Запорожской области на городской елке появилась живая пушистая "игрушка". Скриншот

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