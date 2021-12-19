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Морская елка в Одессе и "тигровая" – в Полтаве: города Украины зажгли новогодние деревья (фото, видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 17:48
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Большинство городов уже включили гирлянды на праздничных красавицах. Сегодня засияли последние из них
Елки подарили атмосферу праздника во всех городах страны.
Елки подарили атмосферу праздника во всех городах страны. / Фото: Коллаж: Сегодня

В большинстве городов Украины сегодня, 19 декабря, зажигают новогоднюю елку. Живые и декоративные, с разными нарядами они одинаково усиливают предновогоднее настроение в разных уголках страны.

Новости "Сегодня" собрали самые красивые праздничные красавицы в один материал.

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Полтава

Елка установлена на Театральной площади. Фото: Суспільне Полтава

Чем-то похожее на киевскую елку предыдущего года, новогоднее дерево в Полтаве засияло сегодня около 17:00. Там на Театральной площади включили праздничную иллюминацию на главной хвойной красавице города.

Высота полтавской елки составляет 22 метра. Несмотря на планы пополнения праздничной иллюминации шарами, ангелами и мишкой, в этом году город не докупал украшений. Горсовет не согласовал выделение 3 млн гривен на это. Поэтому коммунальщики воспользовались тем, что уже было.

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Одесса

Елка засияла на Думской площади. Вокруг нее установлена световая конструкция в форме щупалец осьминога с водорослями. Также рядом стоят цифры грядущего года – 2022 год.

"На Думской наконец-то показали новогоднее дерево во всей красе. Как и обещали – и "лесную красотку", и украшения вокруг нее оформили в подводном стиле. Получилось ярко, необычно и неожиданно, ведь до китайского года "черного водного тигра" многие ожидали разнообразие полосатых символов года", – пишет Telegram-канал "7 канал Одесса".

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Перед открытием новогоднего дерева возле мэрии выступили творческие коллективы, одетые в национальные наряды. Также там танцевали дети.

Вечером 19 декабря в центре города состоится шоу мотоциклов H.O.G. Harley-Davidson и фестиваль Школьной Лиги смеха.

Херсон

В Херсоне церемония зажжения елки проходила на площади у киноконцертного зала "Юбилейный". В этом году высота главной новогодней красавицы области и города 18 метров.

Харьков

В городе также зажгли главную елку. Для этого на площадь Свободы прибыл мэр Игорь Терехов. Он поздравил горожан и символически ударил посохом, чтобы елка засияла.

Отметим, открытие елок в этом году происходило в разных городах без привязки к дате. Так, в Чернигове главная красавица города сияет с 1 декабря, а Львов порадовал своих горожан новогодней сказкой только вчера, 18 декабря.

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