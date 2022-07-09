"З нашого району все почалося і фактично ним закінчилося", – історія родини, якій вдалося вирватися з Маріуполя

Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати українцям / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Сергій — мешканець Маріуполя. У минулому він професійний футболіст, а донедавна — головний тренер юнацької команди ФК "Маріуполь". Упродовж місця чоловік разом зі своєю сім’єю був змушений ховатися від обстрілів у підвалах.

"Наш будинок був розташований за 5 хвилин від Азовсталі. Тому можна сказати, що з нашого району все почалося і фактично ним закінчилося", — каже Сергій.

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На той час "зелених коридорів" уже не було, тож евакуюватися з міста довелося на свій страх і ризик. Долучившись до колони з десяти машин, Сергій вирішує рухатися в напрямку Запоріжжя. Дорога була складною: аби дістатися до міста, потрібно було подолати 18 ворожих блокпостів.

Наразі сім’я оселилася в Оболонському районі Києва. Як переселенці родина отримала гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова в районному управлінні соціального захисту населення.

"Раніше ми тільки бачили та чули про Фонд Ріната Ахметова, а тепер зіткнулися вже безпосередньо. Велике спасибі за допомогу та підтримку", — подякував чоловік.

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Зазначимо, що з 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони українців. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою Фонду, решта — бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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