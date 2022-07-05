Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетні обстріли ⚠ Загроза з Білорусі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Новини України

"Коли приходять рашисти, шансів вижити майже немає": історія двох братів, батьків яких убили окупанти

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 липня, 14:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Війна для двох братів, Тимофія та Серафима, почалася з загибелі їхніх батьків
Батьки хлопчиків загинули
Батьки хлопчиків загинули / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз про сім'ю Сергія та Юлії, які виховували двох синів, може розповісти лише старша сестра Юлії – Олена. Вони мешкали в одному селі, Шевченкове на Київщині, недалеко один від одного. Постійно ходили у гості та допомагали одна одній. Олена – вихователька у дитячому садку. А сестра – працювала на ринку разом із чоловіком.

8 березня вони поїхали на роботу на світанку. Як зазвичай. Вночі були чутні вибухи десь далеко. Але до ранку вони вщухли. І подружжя поїхало на ринок. Що сталося далі – Олена знає лише уривками. Близько 9:30 на дорозі Юлія та Сергій зустрілися із колоною рашистів, які рухалися на село. Чим їм завадила старенька машина, що їде з ринку додому? Олена може лише припускати.

Реклама

Фото: батьки хлопчиків

"Нас із чоловіком розбудив син. Мовляв, до села увійшли росіяни. Ми, звичайно, схопилися, а чоловік пішов дивитися, може кому якась допомога потрібна. Незабаром повертається, каже – ти тільки не нервуйся, заспокойся. Там Юлю з Сергієм розстріляли в машині". А я й плакати не могла, я тільки кричала".

Реклама

Забрати тіла вбитих рідних було неможливо. Але вдома через кілька вулиць залишалися двоє дітей – 12-річний Тимофій та 5-річний Серафим. Того ранку вони стали сиротами.

Олена із чоловіком об'їзними дорогами поспішили за дітьми. Нашвидкуруч схопили їх і відвезли до себе. Наступні три тижні вони мешкали під окупацією російських військових. Без газу, світла, тепла. Рятувало те, що в будинку у Олени – стара піч, груба, яку можна розтоплювати дровами чи чимось уже доведеться.

"Скільки людей убили? У мене просто істерика почалася – я зрозуміла, що більше взяти ні звідки, просто немає і все.

Реклама

За кілька днів після страшного вбивства Сергія та Юлії їхні тіла змогли забрати для похорону. Допоміг місцевий активіст та волонтер – Сергій Михайличенко. Він допомагав односельцям чим міг, привозив гуманітарну допомогу. А одного разу витяг із місцевого магазину мародера. Той виявився зі своїх, сільських, на прізвисько Заєць. Сергій забрав у нього крадений ящик горілки та розбив. І той цього не пробачив.

"У Зайця раніше кілька конфліктів було з Сергійком. А коли прийшли рашисти – так він одразу на їхній бік став. Вони ходять з автоматами і він поряд із мисливською рушницею. З нього він Сергійку і вбив. Місцеві жінки бачили – підійшов двічі вистрілив у спину".

Після відступу російських загарбників колабораціоніста Зайця у Шевченковому не бачили. Ходять чутки, що його вбили.

Тим часом хлопчики ставили дедалі більше запитань про своїх батьків.

Фото: 12-річний Тимофій та 5-річний Серафим

"Вони питали про батьків, особливо старший же все розуміє. Ми говорили – не знаємо, зв'язку немає. А як таке взагалі сказати дітям?! Через 10 днів молодший десь почув. І сказав: маму та тата вбили. Ми говоримо: так , дітки, вбили. Але тільки не питайте, як це сталося".

Олена і зараз плаче, коли каже про це. Батька і маму не замінити, але вони з чоловіком дуже стараються, щоб хлопці нічого не потребували.

Фото: хлопчики з тіткою та двоюрідним братом

Допомагає ще ФК "Шахтар". Коли там дізналися про двох сиріт, зв'язалися з Оленою, допомогли грошима на першочергові потреби та ремонт даху, розбитого обстрілами. Нещодавно дітям купили та передали велосипеди та футбольні м'ячі.

Тітка вже оформила опіку на п'ятирічного Серафима. А з Тимофієм складніше – він син першого шлюбу сестри. Перший чоловік покинув сім'ю після народження сина і ніколи не з'являвся. Тому знайти його та оформити відмову від дитини – вкрай складно.

"Займаємося документами. Без них я дітям ніби й ніхто. Поки живемо тут, сподіваємося, що все буде добре. Якщо не дай Бог… то не залишатимемося тут. Ми зрозуміли, що коли приходять ці рашисти, то шансів вижити немає. Ми бачили, що вони творять".

Також нещодавно ми розповідали історію молодих людей, родом із Луганської області, яких спіткала війна у Харкові.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в Україні з космосу
Більше новин
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Більше про це
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
МЕД-ФРОНТ
Війна з рідкісними хворобами
Історії пацієнтів
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 5 липня
1
Особовий склад 36350
Особовий склад
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артилерія 806
Артилерія
5
Засоби ППО 105
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 187
Гелікоптери
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2634
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Павло Проскурніков - начальник караулу однієї із пожежно-рятувальних частин Запоріжжя. Офіцер, який разом з товаришами щоденно рятує мешканців міста, зробив романтичну пропозицію коханій дівчині Анастасії. Для цього він вигадав легенду…
Як кохання перемагає війну
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

19750.03

Bitcoin Cash (BCH)

104.84

Binance Coin (BNB)

228.57

Ethereum (ETH)

1128.86

Litecoin (LTC)

50.28

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,58 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.58

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти