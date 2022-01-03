Скинув Ханукію в річку. Мешканцю Ужгорода винесли вирок

Величезну ханукію виловили з річки. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Ужгороді районний суд ухвалив вирок місцевому жителю, який скинув Ханукію в річку Уж.
Про це йдеться у повідомленні Об'єднаної єврейської громади України (ОЕОУ) у Telegram.
Що вирішив суд
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив місцевого жителя за наругу над Ханукією за ч. 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Підсудний повністю визнав свою провину.
Йому призначили 1 рік позбавлення волі зі звільненням на 1 рік випробувального терміну.
Засудженого звинуватили у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті.
Що сталося в Ужгороді
5 грудня менору (семиствольний світильник), яку встановили до єврейського свята Хануки біля будівлі обласної філармонії в Ужгороді, виловили у річці.
Це сталося, коли єврейська громада святкувала 7-й день Ханукі. Незадовго до цього в окрузі було розклеєно антисемітські листівки.
Ханукію знайшли у річці. Фото: соцмережі
Що таке менора
Це один із найдавніших символів іудаїзму та єврейських релігійних атрибутів. 8-метрова менора в Ужгороді вже сьомий рік встановлюється синагогою.
Її встановили під час єврейського свята Ханука біля будівлі обласної філармонії, яка була ортодоксальною синагогою в Ужгороді.
Довідка. Ханука – це історичне свято, під час якого євреї згадують чудо освячення Храму після його осквернення загарбниками-греками. У перекладі з івриту слово "ханука" означає відданість. Свято цьогорічного юдеї почали відзначати ввечері 28 листопада. Святкують Хануку 8 днів.
Раніше ми писали:
- У Кривому Розі на Дніпропетровщині фанати місцевого блогера під час концерту осквернили ритуальний святковий світильник іудеїв Ханукію.
- 29 листопада у Дніпрі на Європейській площі п'ять хуліганів звалили Ханукію.