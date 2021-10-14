СБУ затримала бойовика з пов'язкою СЦКК. В його телефоні знайшли відео обстрілів українських воїнів

СБУ затримала бойовика, який обстрілював позиції ЗСУ. / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ разом з українськими військовими затримали на лінії розмежування бойовика так званої "ЛНР", в якого при собі були документи співробітника СЦКК. В телефоні окупанта знайшли відео, на якому він обстрілює позиції українських військ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Чому окупанта затримали

Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки він не мав права знаходитися на цій території, та ще й зі зброєю. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки. На ній планується відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.

Справа в тому, що під час затримання у чоловіка був при собі пістолет з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення СЦКК (Спеціального центру контролю та координації припинення вогню). Носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.

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У бойовика вилучили низку документів. Фото: СБУ

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Ким виявився затриманий

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, зловмисник є учасником одного з підрозділів "6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства в 2010 році.

Відео обстрілів

Під час допиту, співробітники СБУ з'ясували, що у 2014 році бойовик вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині.

У його телефоні знайшли відео, на якому видно як він обстрілює позиції українських військових у Попасній та Золотому.

Покарання для бойовика

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує до восьми років тюрьми.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Окупант брав активну участь у війні на Донбасі. Фото: СБУ

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