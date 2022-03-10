Здати окупанта через чатбот: прикордонники розповіли про новий спосіб допомоги ЗСУ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Повідомити ЗСУ про місцезнаходження ворожих військ та їхню техніку тепер може кожен українець через чатбот "єВорог". Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Тепер можна знімати окупантів на фото та відео й надсилати кадри до Telegram-чату.

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"Кожен з вас може допомогти нашій армії знайти місцезнаходження російських військ в Україні. Фотографуйте та знімайте на відео окупантів та їхню техніку й відправляйте кадри в чатбот зі смартфона", — йдеться у повідомленні.

Щоб надіслати дані в чатбот, потрібно:

Натиснути "Авторизуватися" та підтвердити особистість через програму "Дія". Це потрібно, щоб збирати якіснішу інформацію і щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео;

Вибрати, що саме ви бачили – техніку чи окупантів;

Надіслати фото- або відеопідтвердження;

Вибрати область та вказати геолокацію, на якій помітили ворога;

Описати подробиці того, що побачили.

Після перевірки дані будуть надіслані до ЗСУ.

"Завдяки вашим фото та відео, наша армія зможе бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його", — йдеться у повідомленні.

Подробиці можна переглянути у відеоінструкції.

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Війна в Україні 10 березня

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