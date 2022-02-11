Сімейний лікар на лікарняному. Що робити, якщо потрібна медична допомога – інструкція

Українці не залишаться без медичної допомоги, якщо потребують цього. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо ваш сімейний лікар раптово захворів і не може вас прийняти, то не варто турбуватися – ви не залишитеся без допомоги.

Про це повідомляє НСЗУ.

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Що робити, якщо потрібна консультація, але сімейний лікар на лікарняному?

Пацієнтів, які записані до хворого лікаря, мають попередити телефоном. Також медзаклад має розміщувати інформацію про відсутність лікаря на своїх інтернет-ресурсах і безпосередньо в самій лікарні.

Медустанова має призначити лікаря на заміну хворому. Медична допомога так само безоплатна, а декларація — чинна.

Дізнавшись про відсутність лікаря, пацієнт може перенести візит або просто прийти у запланований час та отримати консультацію лікаря на зміні.

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Якщо ситуація є невідкладною, звертайтеся безпосередньо до найближчого медичного закладу, для цього не потрібне направлення. Якщо є загроза життю чи здоров'ю — дзвоніть у 103.

Е-направлення до лікаря. Як отримати та користуватися українцям

Майже 16 млн. українців уже скористалися електронними направленнями та отримали за ними майже 48 млн. медичних послуг. У Національній службі здоров'я України розповіли "Сьогодні", як працює електронне направлення, у чому його переваги та як пацієнт може ним скористатися.

Для пацієнта електронне направлення – можливість отримати безкоштовні медичні послуги за призначенням лікаря. Таким чином, хворий може отримати доступ до консультацій вузьких фахівців, додаткових обстежень, процедур або госпіталізації.

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