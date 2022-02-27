Згоріли живцем: загони Кадирова побігли з України після удару "Байрактара" – Христо Грозєв

Більшість із згоріли живцем / Колаж "Сьгодні"

Армія Кадирова зазнала величезних втрат. Дехто згорів живцем після єдиного удару "Байрактара".

Про це повідомляє болгарський медіаексперт та медіаінвестор Христо Грозєв.

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"Я отримую повідомлення від чеченських джерел, що після величезних втрат особистої "армії" Кадирова 70 з них, як повідомляється, згоріли живцем після єдиного удару "Байрактара". Більшість інших повернулися через кордон", – йдеться у повідомленні.

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