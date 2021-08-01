Шевченко залишає збірну України, а в СБУ знайшли Чауса – головні новини СЬОГОДНІ

Українці звернулися до Байдена через "Північний потік - 2", а адвокат Чауса дізнався, де знаходиться його підзахисний / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 серпня, адвокат Ростислав Кравець знайшов свого підзахисного Миколу Чауса, а під Одесою спалахнула пожежа на складах мережі супермаркетів АТБ.

"Сьогодні" зібрали головні новини неділі.

Суддя Чаус знайшовся

Суддя Микола Чаус, який днями знайшовся в селі у Вінницькій області, в даний час знаходиться в СБУ під наглядом медиків. Однак де саме він знаходиться, його адвокат Ростислав Кравець не розкриває. Представники Офісу президента або Генеральної прокуратури на зв'язок з адвокатом або родиною судді не виходили. Кравець спілкується з детективами НАБУ і представниками СБУ.

Адвокат додав, що його клієнт поки не є затриманим і знаходиться дійсно під захистом СБУ. Сьогодні, 1 серпня, він з колегами буде готувати всі необхідні документи.

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Шевченко йде зі збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду. Шева повідомив, що сьогодні закінчився строк його контракту з національною асоціацією. Шевченко подякував УАФ за можливість попрацювати на чолі з національною командою.

За інформацією з Будинку футболу, причиною відходу Шеви стало фінансове питання. За словами джерела, Шевченко в новому циклі – відборі на ЧС-2022 – Українська асоціація футболу урізала в два рази зарплату.

Майже не змінився! Шева в 2016 і 2021 / Фото: Getty Images

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Санкції через "Північний потік – 2"

Якщо Росія буде використовувати проти України газопровід "Північний потік – 2", Німеччина ініціює санкції на рівні Європейського Союзу. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет. Він вважає, що таким чином можна не дати Росії використовувати газопровід як геополітичну зброю. А тим часом, українські активісти, політики і громадські діячі звернулися з листом до президента США Джо Байдена, вони просять переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2".

Армін Лашет вважає, що Росія може використовувати "Північний потік – 2" проти України. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Пожежі на складах АТБ і біля київського ТЦ

В Одеській області в селі Нерубайське спалахнула масштабна пожежа – горіли склади мережі супермаркетів АТБ. Пожежа була локалізована на площі 10 тис. кв. м. Обійшлося без жертв і постраждалих. З вогнем боролися 84 людини і 22 одиниці техніки ДСНС.

У неділю, 1 серпня, в Дарницькому районі Києва спалахнула пожежа – сталося загоряння в одноповерховій новобудові. Очевидці повідомляли, що загоряння сталося в магазині косметики, який знаходиться на першому поверсі торгового центру. Але пізніше виявилося, що горить недобудований будинок біля ТЦ.