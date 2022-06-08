Шмигаль розповів, що зміниться у новому навчальному році

У КМУ намагатимуться, щоб освітній процес був безпечним для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні
Цього року навчальний рік в Україні на більшій частині території має розпочатися у звичайному режимі, діти ходитимуть до шкіл, а не навчатимуться по Zoom. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що зараз основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу.
За його словами, безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.
Для цього Шмигаль дав завдання
- ДСНС, Мінрегіону та обласним ВДА перевірити всі укриття у навчальних закладах та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей та дорослих.
- Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.
- Обласним ВДА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд.
- Забезпечити посилену охорону садів, шкіл, вишів.
- Забезпечити навчальні заклади резервними та автономними джерелами енергозбереження.
- Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це потрібно.
Ситуація із освітою
Цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн , проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.
Українські школи з 1 вересня можуть повернутись до очного навчання. Але це буде дозволено лише тим навчальним закладам , які обладнані укриттями
Також "Сегодня" публікувало 6 сервісів для онлайн-навчання, саморозвитку та отримання інформації.