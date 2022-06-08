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Шмигаль розповів, що зміниться у новому навчальному році

Наталія Магдик
8 червня, 14:55
Цього року готуються піти у перші класи до 400 тис. дітей

У КМУ намагатимуться, щоб освітній процес був безпечним для дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Цього року навчальний рік в Україні на більшій частині території має розпочатися у звичайному режимі, діти ходитимуть до шкіл, а не навчатимуться по Zoom. Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що зараз основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу.

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За його словами, безпека дітей є пріоритетом для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Йдеться як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу.

Для цього Шмигаль дав завдання

  • ДСНС, Мінрегіону та обласним ВДА перевірити всі укриття у навчальних закладах та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей та дорослих.
  • Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.
  • Обласним ВДА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд.
  • Забезпечити посилену охорону садів, шкіл, вишів.
  • Забезпечити навчальні заклади резервними та автономними джерелами енергозбереження.
  • Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це потрібно.

Ситуація із освітою

Цього року випускники складатимуть замість ЗНО національний мультипредметний тест онлайн , проте фізична присутність у центрі тестування все одно потрібна.

Українські школи з 1 вересня можуть повернутись до очного навчання. Але це буде дозволено лише тим навчальним закладам , які обладнані укриттями

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Також "Сегодня" публікувало 6 сервісів для онлайн-навчання, саморозвитку та отримання інформації.