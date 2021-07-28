Шмигаль: Україна отримає майже 50 млн доз вакцини від COVID-19

Глава уряду заявив, що цього року в планах повністю вакцинувати більшість українців

Особливо багато буде американського Pfizer. Колаж "Сьогодні"

В Україні вже зробили 5 мільйонів щеплень від коронавірусу, а до кінця року планується вакцинувати більшість дорослого населення. Для цих цілей наша країна отримає майже 50 мільйонів доз вакцини. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Останні домовленості дозволяють говорити, що до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцин від різних виробників", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що тільки за кошти держбюджету до кінця року буде привезено до України 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

"Цієї кількості вакцин буде досить, щоб виконати завдання з повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент Володимир Зеленський заявив, що у серпні в Україні зможуть робити до 250 тисяч щеплень на добу.

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