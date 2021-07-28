Шмыгаль: Украина получит почти 50 млн доз вакцины от COVID-19

Глава правительства заявил, что в этом году в планах полностью вакцинировать большинство украинцев

Особенно много будет американского Pfizer. Коллаж "Сегодня"

В Украине уже сделали 5 миллионов прививок от коронавируса, а до конца года планируется вакцинировать большинство взрослого населения. Для этих целей наша страна получит почти 50 миллионов доз вакцины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит больше 47 миллионов доз вакцин от разных производителей", – сказал он.

Шмыгаль отметил, что только за средства госбюджета до конца года будет привезено в Украину 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский заявил, что в августе в Украине смогут делать до 250 тысяч прививок в сутки.

Также смотрите в нашем сюжете о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса: