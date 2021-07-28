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В Украине сделали более 5 млн прививок от коронавируса. Почти половина – за июль

28 июля 2021 9:01

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство прививок сделали с начала лета – данные Минздрава

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж "Сегодня"

В Украине продолжается вакцинация. Коллаж "Сегодня"

В Украине сделали уже более 5 млн прививок против COVID-19. Первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинирован двумя дозами 1 817 211 украинец.

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Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

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По его словам, в июне в стране сделали почти в четыре раза больше прививок чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тыс. А за три с половиной недели июля уже ввели более 2 млн доз.

"Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет. В Украине уже зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса "Дельта", который является заразнее других варианта вируса SARS-CoV-2", – написал Ляшко.

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Глава Минздрава подчеркнул, что волна заболевания штаммом "Дельта" может дойти и к Украине. Единственный способ защититься от этого – вакцинация.

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Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что результаты тестирования на наличие антител к коронавирусу крайне ненадежны и не позволяют делать убедительные выводы, особенно по уровню иммунной защиты человека.

Кроме того, в Украине могут ослабить карантин для вакцинированных. Например, украинцы с прививками смогут посещать общественные места по QR-коду.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Украине собираются вакцинировать детей против коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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