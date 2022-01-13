Різке потепління принесе шторм в Україну: де погіршиться погода (карта)

На дорогах буде ожеледиця, а вітер значно посилиться. / Фото: Колаж: Сьогодні
Завтра, 14 січня, в Україні буде дуже вітряно, оголошений "помаранчевий" рівень небезпечності. Крім того, на дорогах буде ожеледииця.
Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.
Штормове попередження
Протягом дня пориви вітру можуть досягати штормових позначок у 25-27 м/с. Це відноситься до другого рівня небезпечності, помаранчевого.
"Причиною посилення вітру будуть виступати атмосферні фронти циклону FAMKE, які переміщуватимуться територією України протягом наступної доби", – пояснили синоптики.
Які області зачепить негода
14-15 січня пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
14 січня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім південної частини, пориви вітру 25-27 м/с (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Посилення вітру в Україні. Карта: Укргідрометцентр
Що означає помаранчевий рівень
II ступінь означає, що погодні умови небезпечні , несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Попри відлигу буде ожеледиця
Температура повітря завтра стрімко підвищиться, практично по всіх областях України буде відлига. У зв'язку зі зростанням температури опади випадатимуть як у вигляді снігу, так і у вигляді дощу.
Ожеледиця все ще зберігатиметься, тому водії повинні бути особливо уважними та обережним
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