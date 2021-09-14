Сидить без грошей і не може потрапити до лікаря. Як Чаус живе під домашнім арештом

За словами адвоката, у Чауса з'явилися проблеми із зором. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандальний екссуддя Микола Чаус, що перебуває півтора місяця під домашнім арештом, скаржиться на безгрошів'я. Каже, не може ні заплатити за виклик лікаря додому, ні піти до нього на прийом.

Про це "Сьогодні" повідомив адвокат Ростислав Кравець, що захищає Чауса в суді.

За словами захисника, у Чауса виникла потреба звернутися до окуліста, але зробити це поки що неможливо. Адже в нинішніх умовах потрібно спочатку записатися до лікаря і діждатися черги.

"Чи можна уявити, що Чаус прийде на прийом до сімейного лікаря, а поруч людей з 10 охорони з автоматами і в бронежилетах. Потім сімейний лікар повинен відправити до вузькоспеціалізованого фахівця", – каже Ростислав Кравець.

За його словами, у Чауса погано з грошима.

"Лікаря можна викликати і додому, але проблема натрапляє на брак фінансів", – говорить Кравець.

Знайомиться з матеріалами справи

Як стало відомо сайту "Сьогодні", Микола Чаус тепер вивчає матеріали справи. Проводяться слідчі дії та допити. За словами Кравця, йдеться про справу, де фігурує неправомірне отримання вигоди.

Не маючи змоги вийти з дому, Чаус покладає надії на свою тещу.

"Вона закуповує для нього продукти", – говорить Кравець.

Як відомо, домашній арешт у Чауса – до 15 жовтня.

"Думаю, що прокуратура проситиме продовження арешту. Через те, що Чаус знайомиться з матеріалами справи", – сказав нам Кравець.

Суддя Микола Чаус

Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує у двох кримінальних провадженнях: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопану банку з грошима.

Водночас СБУ веде розслідування за фактом викрадення Чауса під час перебування у Молдові, а також незаконне переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.

30 липня Миколу Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області в самих трусах. Він заявив, що його викрали і вивезли з Молдови.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чауса підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

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