Сильна спека і теплі грозові дощі: якою буде погода до кінця липня

Кілька днів прохолоди залишилися позаду – у найближчі дні українцям залишиться лише мріяти про похолодання

В Україну повернулася спека і до кінця місяця українців будуть терзати гарячі +34. Високу температуру навіть не зіб'ють грозові дощі, які будуть кочувати по різним областям країни.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У вівторок, 27 липня, дощі з грозами на заході країни, у Вінницькій і Житомирській областях. Температура повітря 30-32 градуси, на півдні до +34.

У середу, 28 липня, дощі охоплять майже всю Україну: грози будуть на заході, півночі, півдні та в центральних областях (у тому числі і в Києві). У західних областях 26-29 градусів (на Закарпатті до +33), на півдні та сході 32-34, у столиці 28-30.

У четвер, 29 липня, на заході, у Вінницькій і Житомирській областях 26-29 градусів, на півдні та сході 32-34, в інших областях 29-32. На цей раз дощити буде всюди, крім заходу країни.

Реклама

У п'ятницю, 30 липня, грози очікуються лише на Донбасі. У решті регіонів сухо і сонце. На заході 28-30 градусів, на півночі і в більшості центральних областей 30-32, на сході та півдні до +34. У столиці без опадів і 29-31 градус.

У суботу, 31 липня, температура повітря не зміниться – буде такою же, як і в суботу. А ось дощі знову повернуться в західні області, а також мокру погоду чекаємо у центральних областях (у тому числі і в Києві).