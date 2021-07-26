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Включаємо кондиціонери – в Україну повертається спека: синоптик дала "гарячий" прогноз

26 липня 2021 13:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Наталка Діденко розповіла, кому у вівторок не пощастить з погодою – у деяких областях очікуються грозові дощі

Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Кожен рятується від спеки як може. Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

В Україну знову повертається спека - завтра стовпчики термометрів покажуть більше 30 градусів, а освіжаючі дощі будуть лише на заході країни.

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Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

"В Україну повертається спека. 27 липня, у вівторок, максимальна температура повітря складе 28-33 градуси. Сильних 37-39 не видно, однак 30-33 також попечуть людей, траву і дерева", – написала вона.

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Дощі і грози очікуються завтра у всіх західних областях, а також зачеплять Вінницьку і Житомирську області

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В інших регіонах України буде сухо і сонячно.

У Києві очікується близько 30 градусів, дощ – малоймовірний.

"Впродовж тижня найспекотнішими обіцяють бути вівдень та схід України, а також Дніпро з районами. Свіжіше повітря буде в західних областях", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", липень в Україні видався дуже гарячим з невеликою перервою на прохолоду. У серпні синоптики обіцяють ще дві хвилі спеки та сильні зливи. Також в Укргідрометцентрі пояснили, чому останнім часом збунтувалася стихія і затопила вулиці кількох міст.

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А днями у Бердянську двоє людей загинули через потужні зливи, тіла лежали у воді. Трагедія сталася у центрі міста. Також підтопило кілька десятків будинків.

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