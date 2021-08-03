Сильний вітер зривав дахи, а дощ заливав авто. В Україні бушував ураган (відео)

По Україні пронісся справжній ураган, який накоїв чимало лиха в Одеській і Миколаївській областях

Негода наробила чимало лиха. Фото: колаж "Сьогодні"

Сильний град зупинив рух на трасі Одеса-Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.

Як говориться в сюжеті "Сьогодні", крижані кулі сипалися з неба в селі Кучугран Одеської області. Вітер в регіоні досягав 20 метрів в секунду. Дощ був настільки сильний, що десь на трасі не було видно дороги.

А в Первомайську Миколаївської області шквальний вітер зніс дах з будівлі суду. У повітря піднялися сотні документів.

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Як папір розлітається по вулиці, зняв очевидець. Співробітникам установи довелося самостійно викачувати воду, яка залила дах.

Раніше ми повідомляли, що у Миколаївській області розбушувалася негода. У місті Первомайськ почалася гроза і сильна злива.

Також нагадаємо, в Карпатах блискавка влучила в туристів, а Чернігів затопило.