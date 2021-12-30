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Скільки освітян повністю вакциновано від COVID-19? У Міносвіти відповіли

Юлія Гаврилюк
30 грудня, 18:06
Найвищі показники щеплених двома дозами співробітників фіксують у Дніпропетровській області

Одну дозу отримали 96,23% освітян / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 30 грудня в Україні 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу. Двома дозами вакциновано вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч людей.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram.

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Всеукраїнська вакцинальна кампанія продовжується.

Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:

  • Дніпропетровська – 96,08%.
  • Луганська – 95,62%.
  • Полтавська – 95,44%.
  • Черкаська – 95,39%.
  • Сумська – 95,36%.

Найбільше повністю вакцинованих працівників демонструють навчальні заклади:

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  • спеціалізованої освіти – 96,72%;
  • професійної – 93,75%;
  • загальної середньої – 92,87%;
  • дошкільної – 89,94%;
  • фахової передвищої – 87,45%;
  • вищої – 82,94%.

"На сьогодні, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах перебуває 7527 шкіл" , – написав Шкарлет.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу 29 грудня зафіксовано 5930 нових випадків COVID-19.

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Минулої доби:

  • госпіталізовано – 1747 людей;
  • летальних випадків – 278;
  • одужали – 10 369 людей.

За весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 660 620 людей;
  • одужали – 3 460 249 людей;
  • летальних випадків – 95 690;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.

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