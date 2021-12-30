Скільки освітян повністю вакциновано від COVID-19? У Міносвіти відповіли

Одну дозу отримали 96,23% освітян / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на 30 грудня в Україні 96,23% педагогів щеплені принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу. Двома дозами вакциновано вже майже 91% працівників, це понад 1 млн 86 тисяч людей.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в Telegram.
Всеукраїнська вакцинальна кампанія продовжується.
Найвищі показники щеплених двома дозами фіксують в областях:
- Дніпропетровська – 96,08%.
- Луганська – 95,62%.
- Полтавська – 95,44%.
- Черкаська – 95,39%.
- Сумська – 95,36%.
Найбільше повністю вакцинованих працівників демонструють навчальні заклади:
- спеціалізованої освіти – 96,72%;
- професійної – 93,75%;
- загальної середньої – 92,87%;
- дошкільної – 89,94%;
- фахової передвищої – 87,45%;
- вищої – 82,94%.
"На сьогодні, за оперативною інформацією областей, дистанційно продовжують працювати 113 закладів загальної середньої освіти, на канікулах перебуває 7527 шкіл" , – написав Шкарлет.
Коронавірус в Україні
В Україні за добу 29 грудня зафіксовано 5930 нових випадків COVID-19.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 1747 людей;
- летальних випадків – 278;
- одужали – 10 369 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 660 620 людей;
- одужали – 3 460 249 людей;
- летальних випадків – 95 690;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339.
Раніше ми писали:
- "Червоних" більше немає: в Україні оновили зони карантину – перелік.
- В Україні знайшли нові випадки "Омікрону": який регіон у небезпеці.