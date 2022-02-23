Слід із Москви: Стефанчук заявив про кібератаку на його родину

Руслан Стефанчук. Фото: колаж "Сьогодні"
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що акаунти членів його сім'ї намагалися зламати.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Пішли активні спроби зламати акаунти всієї моєї родини, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки", – написав Стефанчук.
Спікер ВР закликав своїх підписників дотримуватися кібергігієни та не довіряти випадковим повідомленням.
"Не забувайте провести зміну паролів, двофакторну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки", – написав він.
Стефанчук також додав, що вхід на сторінки планувався з Московської області – місто Митищі.
Фото: Руслан Стефанчук
Хакерська атака на Україну
- На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ Україну накрила ще й хвиля атак хакерів. Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків.
- Через атаки хакерів спостерігалися неполадки у роботі додатків Приват24 і Ощад24/7. Крім того, перестали працювати сайти Міністерства оборони та Збройних сил України.
- Також місяць тому хакери розпочали масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Тоді постраждали близько 70 сайтів.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов тоді заявив, що за кібератакою на сайти органів влади України стоїть Росія.