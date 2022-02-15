Хакерська атака продовжується. Сайт ЗСУ перестав працювати

В Україні слідом за сайтом Міноборони перестав працювати і портал Збройних сил України.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Під час переходу на головну сторінку порталу видає "Не вдається отримати доступ до сайту" та "Перевищено час очікування відповіді від сайту".
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Центр інформаційної безпеки при РНБО підтвердив інформацію про масштабну DDoS-атаку.
"Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – написали у Центрі.
Не перші кібератаки
У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератакуна веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.
- Кібератаку на українські сайти могло зробити хакерське угруповання UNC1151, пов'язане з білоруською розвідкою. Про це сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк агенції Reuters.
- Хакери намагалися приховати "російський слід" – у повідомленні з погрозами вони писали про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі", натякаючи, що це зробила Польща.
- Якби хакери тієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.
- Атака хакерів виявилася набагато серйознішою та технічно досконалішою порівняно зі збоєм у липні минулого року.