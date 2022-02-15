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Хакерська атака продовжується. Сайт ЗСУ перестав працювати

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 18:26
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В Україні від дій хакерів постраждали кілька порталів. Зокрема, сайт ЗСУ – що відомо
Хакери атакували сайт ЗСУ
Хакери атакували сайт ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні слідом за сайтом Міноборони перестав працювати і портал Збройних сил України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Під час переходу на головну сторінку порталу видає "Не вдається отримати доступ до сайту" та "Перевищено час очікування відповіді від сайту".

Скріншот

Центр інформаційної безпеки при РНБО підтвердив інформацію про масштабну DDoS-атаку.

"Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – написали у Центрі.

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Не перші кібератаки

У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератакуна веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.

  • Кібератаку на українські сайти могло зробити хакерське угруповання UNC1151, пов'язане з білоруською розвідкою. Про це сказав заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк агенції Reuters.
  • Хакери намагалися приховати "російський слід" – у повідомленні з погрозами вони писали про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі", натякаючи, що це зробила Польща.
  • Якби хакери тієї ночі вкрали дані українців із програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.
  • Атака хакерів виявилася набагато серйознішою та технічно досконалішою порівняно зі збоєм у липні минулого року.

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