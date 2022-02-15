Хакерська атака продовжується. Сайт ЗСУ перестав працювати

В Україні від дій хакерів постраждали кілька порталів. Зокрема, сайт ЗСУ – що відомо

Хакери атакували сайт ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні слідом за сайтом Міноборони перестав працювати і портал Збройних сил України.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Під час переходу на головну сторінку порталу видає "Не вдається отримати доступ до сайту" та "Перевищено час очікування відповіді від сайту".

Скріншот

Центр інформаційної безпеки при РНБО підтвердив інформацію про масштабну DDoS-атаку.

"Також зазнали атаки сайти Міноборони та ЗСУ. Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – написали у Центрі.

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Не перші кібератаки

У ніч із 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератакуна веб-сайти державних структур України. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Правоохоронці вже розпочали розслідування, а у Мінкульті розповіли, що за атаками стоїть Росія.