Нова атака хакерів? Сайт Міноборони перестав працювати

На головній сторінці відомства вибиває помилку

Сайт міністерства не працює / Фото: Колаж: Сьогодні

Вдень 15 лютого сайт Міністерства оборони України припинив свою роботу. Як повідомляє "Сьогодні", із чим це пов'язано поки що невідомо.

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Загроза російської агресії

Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.

12 січня була оприлюднено інтерактивну карту , на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.

, на якій вказано всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року. Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.

може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Білорусь та Росія проводять спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі.

біля кордонів України та Євросоюзу. Це викликає побоювання, що удару по Україні може бути завдано з території Білорусі. Росія активно стягувала військову техніку у цьому напрямі. НАТО планує збільшити свою військову присутність у країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

на випадок, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань. Глава МЗС Дмитро Куліба заявив, що Україна зможе говорити про деескалацію ситуації тоді, коли Росія відведе всі свої війська від кордону України та з тимчасово окупованих територій.

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