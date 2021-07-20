"Слуги народу" придумали, як позбутися "ганебного постановочного спаму" в Раді

Депутати часто використовують для блокування прийнятих законів проєкти постанов, чим гальмують реформи – але з'явилося рішення проблеми

Верховна Рада розблокувала судову реформу після того, як закони були заблоковані проєктами постанов. Щоб уникнути такого у майбутньому, керівництво фракції "Слуга народу" внесло до парламенту законопроєкт проти "постановочного спаму".

Про це заявив глава партії Олександр Корнієнко.

За його словами, опозиція використовує механізм блокування законів проєктами постанов, щоб не давати ходу реформам.

"Сьогоднішнє (позачергове) засідання – крайній ступінь ганьби, в яку опозиція намагається занурити український парламент. Ганебнішої історії, ніж таке політичне шахрайство, вже навіть не "поправочним спамом", а методами постанов про порушення регламенту, взагалі важко знайти", – сказав Корнієнко.

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Внесений ним до парламенту законопроєкт передбачає зміни до регламенту: щоб внести постанову про скасування рішення Верховної Ради, необхідно буде зібрати підписи депутатів з половини фракцій, представлених у парламенті.

"Якщо сім фракцій – то потрібно зібрати представників від трьох фракції. При цьому депутатів має бути не менше 45. Тільки після цього можна буде внести подібну постанову. Із цим явищем потрібно боротися. Бо якщо кожен депутат блокуватиме кожну важливу реформу "постановочним спамом" – це буде просто знущання над українським народом", – додав глава партії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нардеп Олексій Устенко відзначав, що робота Ради може бути заблокована на рік через величезну кількість поправок до податкового законопроєкту №5600.