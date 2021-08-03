Смерть голови "Білоруського дому в Україні". У Шишова був зламаний ніс

Друг глави організації заявив, що до його смерті причетний режим Олександра Лукашенка

Віталій Шишов був знайдений повішеним в парку зі зламаним носом (на фото праворуч - місце злочину). Фото: колаж "Сьогодні"

У голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який загинув за дивних обставин, був зламаний ніс.

Про це заявив друг голови організації Юрій в ефірі телеканалу "Україна 24". За його словами, Шишов знав, що за ним стежать.

"Так, він знав, що за нами полюють. Судячи з тих обставин, при яких було знайдено тіло, тому що співробітники поліції в приватній бесіді сказали, що у нього зламаний ніс. Я підозрюю, що це спецслужби КДБ або служби спеціальних операцій, що працюють на режим Олександра Лукашенка", – сказав Юрій.

У поліції "Сьогодні" прокоментували дану інформацію так:

"Ми поки що цього не підтверджуємо і не спростовуємо", – повідомили нам в пресслужбі поліції Києва.

Нагадаємо, білоруського опозиціонера Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

Раніше ми повідомляли, що приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було жодних – у хлопця було багато планів на життя.

Крім того, в "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного режиму Лукашенка білоруса.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: